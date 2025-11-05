Министр: В 2026 году на жилье для льготников будет выделено 50 млн манатов

В 2026 году на льготное жилье для лиц с привилегиями (семей шехидов, инвалидов войны и т.д.) планируется выделить 50 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству и Комитета по труду и социальной политике.

Он отметил, что на следующий год на различные направления деятельности Минтруда из госбюджета планируется выделить 2 млрд 834 млн манатов, что на 112 млн манатов (на 4%) больше средств, выделенных на текущий год:

"Из этих средств 2 млрд 751 млн манатов (97%) будет направлено на выплаты населению, что на 151 млн манатов (на 5,8%) больше, чем в текущем году. Так, на пособия, пенсии и компенсации запланировано 2 млрд 144 млн манатов (76%), на АГСП – 465 млн манатов (16%), а на расходы по организации оплачиваемых общественных работ – 141,7 млн манатов (5%)".

А. Алиев добавил, что на следующий год планируется увеличить прожиточный минимум и критерий нуждаемости с 285 до 300 манатов (5,3%).