​Министр: Самым прозрачным путем является пресечение непосредственной связи между соцработником и гражданином

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Прекращено непосредственное участие районных отделов Государственной службы социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения в процессе назначения инвалидности".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

По его словам, у отделов остаются функции проверки на местах условий населения и информации, отразившихся в их обращениях: "Министерством создано 6 выездных групп, в каждой из которых по 3-4 человека. Указанные группы командированы на места. Они займутся рассмотрением дел на местах и обеспечением принятия соответствующего решения".

Министр отметил о невозможности устранения негативов в данной области, и добавил, что самым прозрачным путем является пресечение непосредственной связи между соцработником и гражданином.