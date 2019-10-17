Министр Сахиль Бабаев раскрыл сумму средств на соцзащиту в следующем году

"Согласно поручению президента Ильхама Алиева, бюджет Государственного фонда социальной защиты прогнозируется в размере 4 млрд 825 млн манатов, что по сравнению с текущим годом больше на 16,9%. Дополнительные средства в размере 697 млн манатов будут направлены именно на выплаты населению".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал 15 октября во время выступления на экономическом совещании при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

Министр сообщил, что в общих социальных страховых сборах наблюдается рост на 22,5%: "В доходах Фонда выросла доля внебюджетных организаций".

С.Бабаев добавил, что выплаты населению составят 4 млрд 684 млн манатов.

Говоря о работе по оптимизации структуры расходов Государственного фонда социальной защиты, министр сказал, что в рамках доходов Фонда страхования от безработицы в следующем году сформирован бюджет на сумму 128,2 миллиона манатов: "Рост здесь превышает 30%. 111 млн 900 тысяч манатов из этой суммы будут направлены именно на сборы страховых взносов от безработицы. Число внебюджетных организаций уже достигло 68 процентов, в результате доля средств, собранных от бюджетных организаций, в общих доходах еще более снизилась".

Сахиль Бабаев подчеркнул, что расходы предусматриваются в размере 128 млн 200 тысяч манатов, и генеральную линию здесь составляет проект самозанятости, финансируемый за счет Фонда страхования от безработицы. Средства в размере 63 миллионов манатов будут направлены именно на проект самозанятости.