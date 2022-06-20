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Министр Сахиль Бабаев ответил на недовольство группы ветеранов

Министр Сахиль Бабаев ответил на недовольство группы ветеранов Государственная поддержка семей шехидов, инвалидов и участников войны является основным направлением деятельности министерства.
Социальная защита
20 июня 2022 г. 12:57
Министр Сахиль Бабаев ответил на недовольство группы ветеранов

Государственная поддержка семей шехидов, инвалидов и участников войны является основным направлением деятельности министерства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, комментируя недовольство группы ветеранов Отечественной войны.

Он отметил, что принятые решения направлены на улучшение социального благополучия семей шехидов, инвалидов и участников войны: "Значительно вырос размер выплачиваемых им пособий и пенсий - более чем на 60 процентов. Подавляющему большинству из них были назначены выплаты в проактивном порядке. Представители Государственного фонда социальной защиты, Государственного агентства занятости посетили многих из них, оценили их возможности, оказали им услуги, связанные с социальными выплатами и трудоустройством. Врачи Государственного агентства медико-социальной экспертизы посетили более 6 тысяч наших ветеранов в больницах и на дому и оценили состояние их здоровья".

Сахиль Бабаев добавил, что за последние полтора года 103 тысячам участников войны, инвалидам войны, семьям шехидов оказано 190 тысяч услуг: "В среднем каждый месяц оказывалось более 10 тысяч услуг. Они получают социальные выплаты, размер которых примерно в 2 раза выше, чем у других категорий. Около 6 тысяч из них привлечены к программе самозанятости, более 5 тысяч трудоустроены, 3500 обеспечены жильем. Реализация программ продолжается. Государство оказывает им заботу и поддержку".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev bir qrup qazinin narazılığına münasibət bildirib 

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