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    Министр Сахиль Бабаев назначил себе двух новых советников

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев назначил себе двух новых советников.

    Как сообщает Report, новыми советниками министра стали Гидаят Абдуллаев и Самир Велиев.

    Кроме того, у министра есть еще один советник Вусал Закир оглу Насирли.

    Таким образом, число советников министра труда и социальной защиты населения достигло трех.

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