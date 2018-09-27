Министр Сахиль Бабаев назначил себе двух новых советников

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев назначил себе двух новых советников.
Как сообщает Report, новыми советниками министра стали Гидаят Абдуллаев и Самир Велиев.
Кроме того, у министра есть еще один советник Вусал Закир оглу Насирли.
Таким образом, число советников министра труда и социальной защиты населения достигло трех.
Aynur OsmanqızıАвтор новости