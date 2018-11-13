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    Министр принял наследников военнослужащих-шехидов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Сегодня в очередной раз группа наследников военнослужащих-шехидов, заявляющих о неполучении ранее единовременной выплаты, собралась перед зданием министерства труда и социальной защиты населения".

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь министерства Фазиль Талыбов.

    Он сообщил, что этих жалобщиков принял министр Сахиль Бабаев: "Им была пояснена вытекающая из законодательства процедура по выдаче единовременной выплаты. Было заявлено о наличии оформленных документов для получения страховой выплаты, и что они были им официально представлены".

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