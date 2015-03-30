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    Министр транспорта принял граждан в Шемахе

    Обращения в основном были связаны с восстановлением межрайонных и сельских дорог

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Министр транспорта Зия Мамедов принял граждан в Шемахе.

    Как сообщили Report в министерстве, на приеме были выслушаны жалобы и предложения граждан из Шемахи и Гобустана.

    Обращения в основном были связаны с восстановлением межрайонных и сельских дорог, строительством мостов над горными реками и трудоустройством.

    Многие обращения были рассмотрены на месте, а по поводу рассмотрения остальных обращений были даны поручения соответствующим структурам министерства.

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