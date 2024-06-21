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Министр побывал в хозяйствах, созданных в рамках программы самозанятости в Хызинском районе

Министр побывал в хозяйствах, созданных в рамках программы самозанятости в Хызинском районе Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов посетили небольшие хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости для матери шехида Сайяры Вердиевой и Афгана Мамедова.
Социальная защита
21 июня 2024 г. 20:08
Министр побывал в хозяйствах, созданных в рамках программы самозанятости в Хызинском районе

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов посетили небольшие хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости для матери шехида Сайяры Вердиевой и Афгана Мамедова.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

С.Вердиева и А.Мамедов создали свои животноводческие хозяйства благодаря активам, предоставленным в соответствии с программой самозанятости. Они поблагодарили главу государства за поддержку и заявили о стремлении к расширению своих хозяйств.

Отметим, что в Хызинском районе 209 безработных граждан были охвачены программой самозанятости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXızıda özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində qurulmuş təsərrüfatlara baxış olub

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