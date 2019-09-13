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Министр назвал причину роста числа мигрантов в Азербайджан

Министр назвал причину роста числа мигрантов в Азербайджан
© Report / Elchin Murad

"Основной причиной роста числа прибывших в Азербайджан мигрантов является создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности, расширение демократических институтов, развитие экономики страны и повышение уровня жизни населения". 

Как сообщает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании Комитета ООН по защите прав трудовых мигрантов и членов их семей. 

Министр отметил, что в 2018 году число трудоустроенных в стране иностранцев составило около 7000 человек, что в 4 раза превышает показатель 2003 года. В настоящее время заключены трудовые договора с 9962 иностранцами.

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