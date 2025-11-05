Министр: Доля социальных расходов в госбюджете составит 41,1%

Доля социальных расходов в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год составит 41,1%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

По его словам, расходы на социальную защиту и обеспечение прогнозируются на уровне 4,87 млрд манатов - на 121,2 млн манатов (2,6 %) больше, чем в текущем году. При этом, по словам министра, за семь лет объем финансирования в этой сфере вырос в 2,1 раза - с 2,3 до 4,8 млрд манатов.

Алиев подчеркнул, что общий объем социальных расходов в 2026 году превысит 17,1 млрд манатов, что на 236 млн манатов (1,4 %) больше, чем в 2025 году.