Министр: Азербайджан занимает первое место в СНГ по размеру минимальной пенсии

"За последние четыре года минимальная пенсия повышена в 2,2 раза до 240 манатов. Сегодня Азербайджан поднялся на первое место в СНГ как по индексу номинальной, так и по покупательной способности минимальной пенсии".

"За последние четыре года минимальная пенсия повышена в 2,2 раза до 240 манатов. Сегодня Азербайджан поднялся на первое место в СНГ как по индексу номинальной, так и по покупательной способности минимальной пенсии".

Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что среднемесячная пенсия увеличилась на 75 процентов до 363 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту увеличилась на 70 процентов до 394 манатов. За последние четыре года пособия и пенсии выросли соответственно в три и пять раз. В целом за 2018-2022 годы произошло 70-процентное увеличение годовых расходов на социальное обеспечение:

"В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева приняты комплексные меры по расширению возможностей трудоустройства и предотвращению неформальной занятости, по стимулированию перехода к формальной занятости, а также обеспечивают последовательное увеличение количества трудовых договоров. Например, в 2018-2022 годах количество трудовых договоров увеличилось на 30 процентов или около 400 тысяч. Годовой фонд оплаты труда увеличился за этот период в 2,2 раза".