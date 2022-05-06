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Министр: Азербайджан занимает первое место в СНГ по размеру минимальной пенсии

Министр: Азербайджан занимает первое место в СНГ по размеру минимальной пенсии "За последние четыре года минимальная пенсия повышена в 2,2 раза до 240 манатов. Сегодня Азербайджан поднялся на первое место в СНГ как по индексу номинальной, так и по покупательной способности минимальной пенсии".
Социальная защита
6 мая 2022 г. 02:18
Министр: Азербайджан занимает первое место в СНГ по размеру минимальной пенсии

"За последние четыре года минимальная пенсия повышена в 2,2 раза до 240 манатов. Сегодня Азербайджан поднялся на первое место в СНГ как по индексу номинальной, так и по покупательной способности минимальной пенсии".

Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что среднемесячная пенсия увеличилась на 75 процентов до 363 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту увеличилась на 70 процентов до 394 манатов. За последние четыре года пособия и пенсии выросли соответственно в три и пять раз. В целом за 2018-2022 годы произошло 70-процентное увеличение годовых расходов на социальное обеспечение:

"В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева приняты комплексные меры по расширению возможностей трудоустройства и предотвращению неформальной занятости, по стимулированию перехода к формальной занятости, а также обеспечивают последовательное увеличение количества трудовых договоров. Например, в 2018-2022 годах количество трудовых договоров увеличилось на 30 процентов или около 400 тысяч. Годовой фонд оплаты труда увеличился за этот период в 2,2 раза".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan minimum pensiyanın nominal indeksinə görə MDB-də 1-ci yerdədir”

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