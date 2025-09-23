Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Министр: Азербайджан предпринимает практические шаги для укрепления исламской солидарности

    Социальная защита
    • 23 сентября, 2025
    • 11:17
    Министр: Азербайджан предпринимает практические шаги для укрепления исламской солидарности

    Азербайджан неизменно выступает в поддержку укрепления исламской солидарности, предпринимая практические шаги в этом направлении.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на заседании Исполнительного совета Центра труда в Баку.

    Он подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Организацией исламского сотрудничества.

    По его словам, глобальные и региональные вызовы - технологические изменения, климатические процессы, миграция и кризисы - существенно влияют на мировой рынок труда.

    Министр отметил, что в таких условиях Центр труда служит важной платформой для укрепления солидарности и развития взаимодействия между государствами-членами:

    "В этой связи я призываю все государства-члены обеспечить эффективное функционирование Центра труда, поскольку он может успешно выполнять свою миссию только при совместном участии и сотрудничестве стран-членов".

    Анар Алиев Центр труда заседание исламская солидарность
    Nazir: Azərbaycan islam həmrəyliyi istiqamətində əməli tədbirlər həyata keçirir
    Minister: Azerbaijan implements practical measures to strengthen Islamic solidarity

    Последние новости

    11:48

    В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоны

    Здоровье
    11:42
    Фото

    Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

    Армия
    11:40
    Фото

    АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в Азербайджане

    Бизнес
    11:40

    Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"

    Kультурная политика
    11:35

    Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

    Другие страны
    11:32
    Фото

    АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

    Бизнес
    11:31

    Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    11:29

    АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животных

    Здоровье
    11:22
    Фото

    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    Лента новостей