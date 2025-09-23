Министр: Азербайджан предпринимает практические шаги для укрепления исламской солидарности

Азербайджан неизменно выступает в поддержку укрепления исламской солидарности, предпринимая практические шаги в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на заседании Исполнительного совета Центра труда в Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Организацией исламского сотрудничества.

По его словам, глобальные и региональные вызовы - технологические изменения, климатические процессы, миграция и кризисы - существенно влияют на мировой рынок труда.

Министр отметил, что в таких условиях Центр труда служит важной платформой для укрепления солидарности и развития взаимодействия между государствами-членами:

"В этой связи я призываю все государства-члены обеспечить эффективное функционирование Центра труда, поскольку он может успешно выполнять свою миссию только при совместном участии и сотрудничестве стран-членов".