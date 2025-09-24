Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Министр: Азербайджан эффективно сотрудничает с ОИС в сфере трудовых отношений

    Социальная защита
    • 24 сентября, 2025
    • 10:15
    Министр: Азербайджан эффективно сотрудничает с ОИС в сфере трудовых отношений

    Азербайджан эффективно сотрудничает с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) в сфере трудовых отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на открытии мероприятия на тему "Инновационные стратегии труда и занятости в меняющемся мире труда: глобальные вызовы - национальные решения".

    Он отметил, что Центр труда ОИС, штаб-квартира которого находится в Баку, успешно выполняет координационную миссию между странами-членами в сфере занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

    Министр подчеркнул, что за последние годы в Азербайджане было реализовано 5 крупных пакетов социальных реформ, которые охватили 4 млн граждан:

    "В результате за этот период минимальная заработная плата была увеличена в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза. По стране наблюдался рост средней пенсии в 2,6 раза и средней заработной платы в 2 раза. Объем средств, выделяемых на финансирование социальных пособий и стипендий, увеличен в 5 раз".

    Лента новостей