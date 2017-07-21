Министерство: В этом году в Азербайджане около 34 тысяч человек обеспечены работой

© Report

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В результате осуществленных Государственной службой занятости при министерстве труда и социальной защиты населения активных мероприятий по занятости в январе-июне этого года 33 654 безработных и ищущих работу граждан были обеспечены подходящей работой.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, 8076 из них составили женщины, 10 432 - молодые люди.

Согласно сообщению, в результате успешных реформ, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, наряду с обеспечением устойчивого экономического развития в стране, в условиях диверсификации экономического развития, создания новых предприятий, открытие новых рабочих мест превратилось в постоянный процесс. В результате было обеспечено предотвращение напряженности, возникшей из-за воздействия глобального кризиса на рынок труда, и сохранение стабильности в этой области. Как наглядный показатель этого за 6 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 52,6 % зарегистрировано снижение по числу обратившихся в органы занятости министерства, и на 30,8% по количеству получивших статус безработного.

В рамках программы, осуществленной в соответствии с распоряжением главы государства "О дополнительных мерах в сфере обеспечения самозанятости населения" от 7 апреля 2016 года за истекший период текущего года для того чтобы начать свой бизнес 820 безработных и ищущих работу граждан были обеспечены активами (товаром и материалами). За счет предоставленных активов граждане сформировали основанные на семейном труде индивидуальные хозяйства по различным видам экономической деятельности. В настоящее время процесс предоставления активов продолжается.

За отчетный период со стороны Государственной службы занятости как продолжение работ по повышению конкурентоспособности рабочей силы, за последние 6 месяцев 2 286 человек привлечены к курсам профессиональной подготовки по подходящим специальностям и дополнительного образования в соответствии с требованиями рынка труда.

В профессионально-реабилитационный центр молодежи с ограниченными возможностями здоровья №1 Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения были приняты 120 молодых человек.

Также продолжено обеспечение соответствующей работой трудящихся неполный рабочий день или неполную рабочую неделю и обратившихся за кратковременной работой с целью получения дополнительного заработка в свободное от работы время.

В январе-июне биржами труда Государственной службы занятости на основе заказов населения, а также отдельных предпринимателей 1405 человек были обеспечены работой временного характера в различных сферах деятельности.