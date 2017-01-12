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    Министерство: В ближайшие дни начнется перечисление пенсий за январь

    В Азербайджане нет никаких проблем в финансировании трудовых пенсий

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В ближайшие дни начнется перечисление пенсий за январь на счета пенсионеров.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев. 

    По его словам, в Азербайджане нет никаких проблем в финансировании трудовых пенсий: "Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения в стране за прошедший период в процессе финансирования трудовых пенсий никаких задержек не было. Пенсии гражданам выплачивались своевременно, иногда преждевременно".

    Завотделом подчеркнул, что в текущем месяце также нет никаких проблем в финансовом обеспечении пенсий: "В связи с нерабочими днями из-за праздников в первые дни этого месяца перечисление пенсий на счета пластиковых карт осуществлялось проведением дополнительных технических процедур. Поэтому ошибочно оценивать это как финансовую недостаточность.  В ближайшие дни начнется перечисление пенсий за январь на счета пенсионеров".

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