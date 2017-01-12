Министерство: В ближайшие дни начнется перечисление пенсий за январь

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В ближайшие дни начнется перечисление пенсий за январь на счета пенсионеров.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

По его словам, в Азербайджане нет никаких проблем в финансировании трудовых пенсий: "Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения в стране за прошедший период в процессе финансирования трудовых пенсий никаких задержек не было. Пенсии гражданам выплачивались своевременно, иногда преждевременно".

Завотделом подчеркнул, что в текущем месяце также нет никаких проблем в финансовом обеспечении пенсий: "В связи с нерабочими днями из-за праздников в первые дни этого месяца перечисление пенсий на счета пластиковых карт осуществлялось проведением дополнительных технических процедур. Поэтому ошибочно оценивать это как финансовую недостаточность. В ближайшие дни начнется перечисление пенсий за январь на счета пенсионеров".