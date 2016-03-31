Министерство: В Азербайджане внесение каких-либо поправок в минимальный возрастной предел для трудоспособности не предусматривается

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Некоторые СМИ распространили ложную информацию о том, что при обсуждении на заседании парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики поправок в закон "О социальном страховании" было якобы предложено установить минимальный возраст трудоспособности в стране в 15 лет".

Как сообщает Report, об этом, комментируя вопрос, заявил завотделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

По его словам, в ходе обсуждений было отмечено о включении "примечания" во второй пункт третьей части ст. 14 закона "О социальном страховании".

В части "примечание" говорится, что под фразой "трудоспособные лица" во втором пункте третьей части данной статьи подразумеваются лица от 15 лет до возрастного предела, установленного ст.7 закона "О трудовых пенсиях", за исключением инвалидов I и II групп и детей с ограниченными возможностями.

"Данная поправка в законе "О социальном страховании" подготовлена для уточнения вопроса, связанного с трудоспособными лицами. То есть, здесь нет речи о каких-либо изменениях. Так, согласно ст. 42 принятого в 1999 году Трудового кодекса, каждый достигший 15-летия житель страны может стать одной из сторон трудового контракта", - заявил завотделом.

По его словам, согласно действующему законодательству, при заключении трудового контракта с лицами в возрасте 15-18 лет необходимо брать письменное согласие у их законных представителей, то есть родителей, усыновителей, опекунов или законно заменяющих их лиц.