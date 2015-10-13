Министерство трудоустроило более 23 тыс. безработных и соискателей работы

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения трудоустроила более 22,5 тыс. безработных и соискателей работы. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

В целом, 22 470 граждан утроены на соответствующие работы. За этот период около 1200 безработных, зарегистрированных в органах занятости, и не имеющих специальной профподготовки, на основе договора с предприятиями и организациями привлечены на оплачиваемые общественные работы.

За 9 месяцев этого года 2776 человек привлечены на курсы компьютеров, парикмахеров, сварщиков, портных, кулинаров и т.д. Проведены соответствующие работы в связи с трудоустройством лиц, окончивших курсы профподготовки и дополнительного образования.

В январе-сентябре в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире посредством трудовых бирж на временной основе трудоустроены 3089 человек, 1675 из них составили женщины.