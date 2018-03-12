Министерство: С завтрашнего дня приступят к финансированию пенсий - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Как очередная мера, направленная на социальную защиту трудовых пенсионеров и обеспечение их интересов, Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики до праздника Новруз завершит финансирование всех пенсий за март".

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественность министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

По его словам, в связи с Новруз байрамы проводятся работы для реализации процесса выплаты пенсий за март раньше предусмотренного графика. С завтрашнего дня приступят к финансированию пенсий по городу Баку, а в последующие дни процесс поэтапно будет реализован и на других территориях страны.

Согласно статистике на 1 января 2018 года, 1 318 446 человек в стране получают трудовую пенсию.

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Трудовые пенсии за март месяц пока не перечислены на счета.

Как сообщили Report из Call-центра "142" министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно имеющейся на сегодняшний день информации, трудовые пенсии пока не перечислены на счета:

"Пенсии будут перечислены в течение этой недели".

Отметим, что на данный момент количество лиц, получающих трудовую пенсию в Азербайджане, составляет 1 318 434 человека.