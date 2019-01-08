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    Министерство: Повышение пенсий охватит 94% пенсионеров

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В качестве очередного шага по усилению социальной защиты пенсионеров в этом месяце будет обеспечена индексация и рост трудовых пенсий.

    Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

    В министерстве сообщили, что в законе "О трудовых пенсиях" предусматривается индексация трудовых пенсий согласно годовому темпу роста среднемесячной зарплаты по стране.

    По предварительным данным, на 1 января этого года в стране насчитывается 1,3 млн пенсионеров, рост пенсий на основе индексации охватит примерно 94% из них.

    Остальные пенсионеры относятся к группам в соответствии со статьей 20 закона "О трудовых пенсиях" и рост этих пенсий осуществляется на основе других предусмотренных в законодательстве механизмов.

    "Согласно закону "О трудовых пенсиях", в течение этого месяца наряду с пенсиями, согласно годовому темпу роста номинала среднемесячной зарплаты в прошлом году, ожидается индексация и рост пенсионного капитала на персональном счете застрахованных лиц".

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