Министерство: Повышение пенсий охватит 94% пенсионеров

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В качестве очередного шага по усилению социальной защиты пенсионеров в этом месяце будет обеспечена индексация и рост трудовых пенсий.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

В министерстве сообщили, что в законе "О трудовых пенсиях" предусматривается индексация трудовых пенсий согласно годовому темпу роста среднемесячной зарплаты по стране.

По предварительным данным, на 1 января этого года в стране насчитывается 1,3 млн пенсионеров, рост пенсий на основе индексации охватит примерно 94% из них.

Остальные пенсионеры относятся к группам в соответствии со статьей 20 закона "О трудовых пенсиях" и рост этих пенсий осуществляется на основе других предусмотренных в законодательстве механизмов.

"Согласно закону "О трудовых пенсиях", в течение этого месяца наряду с пенсиями, согласно годовому темпу роста номинала среднемесячной зарплаты в прошлом году, ожидается индексация и рост пенсионного капитала на персональном счете застрахованных лиц".