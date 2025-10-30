Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Министерство: Пенсии военнослужащим будут назначаться по новым правилам

    Социальная защита
    • 30 октября, 2025
    • 21:01
    Министерство: Пенсии военнослужащим будут назначаться по новым правилам

    В Азербайджане введены новые правила назначения пенсий военнослужащим.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что новым постановлением Кабинета министров правила назначения пенсий военнослужащим и приравненным к ним лицам со специальными званиями объединены в единый нормативный акт.

    До настоящего времени такие взаимосвязанные процедуры, как исчисление срока военной службы и обеспечительных расходов, а также предоставление информации об этом проводились на основании различных правил.

    В этой сфере проведена работа по совершенствованию в соответствии с современными нормативными требованиями, и теперь все эти процессы будут осуществляться на основе единого правового акта, а именно "Правил исчисления продолжительности военной службы и обеспечительных расходов, а также предоставления информации об этом", утвержденных новым постановлением.

    Новое постановление Кабинета министров также предусматривает ряд изменений технического характера в соответствующем законодательстве.

    пенсии военным правила Минтруда
