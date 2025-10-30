Министерство: Пенсии военнослужащим будут назначаться по новым правилам
- 30 октября, 2025
- 21:01
В Азербайджане введены новые правила назначения пенсий военнослужащим.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что новым постановлением Кабинета министров правила назначения пенсий военнослужащим и приравненным к ним лицам со специальными званиями объединены в единый нормативный акт.
До настоящего времени такие взаимосвязанные процедуры, как исчисление срока военной службы и обеспечительных расходов, а также предоставление информации об этом проводились на основании различных правил.
В этой сфере проведена работа по совершенствованию в соответствии с современными нормативными требованиями, и теперь все эти процессы будут осуществляться на основе единого правового акта, а именно "Правил исчисления продолжительности военной службы и обеспечительных расходов, а также предоставления информации об этом", утвержденных новым постановлением.
Новое постановление Кабинета министров также предусматривает ряд изменений технического характера в соответствующем законодательстве.