Микаэла Мередит: USAID реализует в Азербайджане ряд проектов по поддержке молодежи

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Агентство США по международному развитию (USAID) вместе с Программой Развития ООН проводит ряд проектов и программ по устойчивому развитию, в том числе проекты в области молодежи.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава миссии USAID в Азербайджане Микаэла Мередит.

Говоря о проектах в Азербайджане М.Мередит отметила, что, в частности, организация оказывает поддержку молодежи путем проведения консультаций при трудоустройстве.

"Кроме того, USAID тесно сотрудничает с ООН в программах по борьбе с торговлей людьми и вносит вклад в образование людей с ограниченными возможностями", - сказала она, напомнив, что Международное агентство по развитию США совместно с посольством этой страны реализует программу FLEX для азербайджанских выпускников школ.