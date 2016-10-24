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    Микаэла Мередит: USAID реализует в Азербайджане ряд проектов по поддержке молодежи

    USAID тесно сотрудничает с ООН в программах по борьбе с торговлей людьми и вносит вклад в образование людей с ограниченными возможностями

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Агентство США по международному развитию (USAID) вместе с Программой Развития ООН проводит ряд проектов и программ по устойчивому развитию, в том числе проекты в области молодежи.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава миссии USAID в Азербайджане Микаэла Мередит.

    Говоря о проектах в Азербайджане М.Мередит отметила, что, в частности, организация оказывает поддержку молодежи путем проведения консультаций при трудоустройстве.

    "Кроме того, USAID тесно сотрудничает с ООН в программах по борьбе с торговлей людьми и вносит вклад в образование людей с ограниченными возможностями", - сказала она, напомнив, что Международное агентство по развитию США совместно с посольством этой страны реализует программу FLEX для азербайджанских выпускников школ.

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