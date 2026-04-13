    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей

    Социальная защита
    • 13 апреля, 2026
    • 19:20
    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей

    За 10 лет деятельности Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) жильем обеспечены более 11 тысяч семей в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом было сказано на мероприятии по случаю 10-летию Госагентства.

    На заседании было отмечено, что за эти годы MİDA реализовало 19 проектов, из которых 16 - по льготному жилью, 3 - в рамках "Великого возвращения" в Карабах.

    Завершена реализация 8 проектов льготного жилья, включая жилые комплексы в поселке Говсан и Ясамальском районе Баку, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране. Эти комплексы включают 12 тыс. квартир, 5 школ, 9 детсадов, мединицинский и торговый центры. Квартиры в этих комплексах были предоставлены гражданам как через систему "Льготное жилье", так и на основе государственного заказа. Таким образом, за 10 лет более 11 тыс. семей получили жилье в рамках проектов MİDA.

    В настоящее время продолжаются работы по 8 проектам, в рамках которых планируется построить более 6 тыс. квартир, 2 школы и 5 детсадов. Кроме того, Госагентству выделен земельный участок для строительства нового комплекса в городе Сальян.

    В рамках проектов на освобожденных территориях MİDA построены жилые комплексы в Физули (846 квартир) и Джебраиле (712 квартир), а также капитально отремонтированы 180 квартир в Ходжалы.

    Напомним, что электронная система "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" была запущена в 2017 году. За это время право на приобретение жилья подтверждено для более 45 тыс. граждан из льготной категории.

    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей
    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей
    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей
    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей
    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей
    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей
    MİDA: В течение 10 лет льготным жильем обеспечены более 11 тыс. семей

    Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) льготное жилье
    MİDA: 10 il ərzində ümumilikdə 11 mindən çox ailə mənzillə təmin olunub

