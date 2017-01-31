Центр размещения для запросивших убежища в Азербайджане - РЕПОРТАЖ

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Мудрые говорят, что дома помогают даже стены. Однако в некоторых случаях, несмотря на сильную любовь к родине, по ряду причин люди разлучаются со своими родными краями. Сегодня мы хотим поговорить о людях, которые приехали в Азербайджан из-за трудностей на своей родине, так как их немалое количество. Есть также те, кто ожидают с надеждой получения статуса беженца и проживания на этих землях. Азербайджанское государство делает для этих людей все возможное, обеспечивает их комфорт до определения статуса. Сотрудники Report ознакомились с условиями, созданными для иностранцев в центре нелегальных мигрантов города Баку Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

Тихий уголок вдали от городского шума

После получения разрешения в Государственной миграционной службе мы получили возможность ознакомиться с условиями в центре. Центр для содержания нелегальных мигрантов Государственной миграционной службы, расположенный на 2 га, функционирует с 2012 года. Здесь содержатся как нелегальные мигранты, так и иностранцы, обратившиеся для получения статуса беженца.

Последние в зависимости от рассмотрения заявления, могут оставаться в центре 3 месяца. Если они получают статус, то могут прожить в центре еще 3 месяца в случае отсутствия возможностей.

Однако не все желающие получить статус беженца обращаются в центр. Некоторые из них живут в городе, снимают квартиры.

Центр в прошлом году стал кровом примерно для 30 мигрантов, обратившихся для получения статуса беженца

В прошлом году в центр обратилось около 30 мигрантов, желающих получить статус беженца. В целом, в прошлом году в Государственную миграционную службу для получения статуса беженца обратились 95 иностранцев (209 человек вместе с членами семей).

Содержание мигрантов в центре осуществляется за государственный счет.

Здесь семейные и холостые живут в отдельных комнатах. Для больших семей выделяются две комнаты.

Большинство мигрантов являются выходцами из восточных стран

Полномочные лица центра заявляют, что большинство мигрантов, обратившихся для получения статуса беженца, являются выходцами из восточных стран. После событий на Ближнем Востоке не отмечался рост количества мигрантов, прибывающих в Азербайджан.

Согласно законодательству Азербайджана, запрещается временное проживание на территории страны носителей определенных инфекционных болезней.

Комнаты в центре стандартные, в каждой их них созданы необходимые условия. Во всех комнатах есть отдельный санузел.

С учетом рекомендаций международных организаций предусмотрена комната для инвалидов, в которой есть инвалидное кресло, а санузел обустроен специально для них.

Центр может вмещать 110 человек.

Склад одежды для нужд мигрантов

В центре мигранты и члены их семей обеспечиваются одеждой. На складах есть все необходимое: соски и подгузники для младенцев, принадлежности для ванн и т.д.

В молельне могут молиться все желающие, независимо от религии. Для держащих пост готовят имсак.

В центре имеется столовая на 40 человек, мигранты обеспечиваются горячей пищей.

Для иностранцев функционирует также библиотека.

Бежавшие из Афганистана отец и его дочь, выучившая азербайджанский язык за два месяца

Мухаммед и его дочь Аиша (имена условные)

В центре раздается детский смех. Сотрудники центра говорят, что это трехлетняя Аиша. Отец приветливой Аишы приехал в Азербайджан из Афганистана с целью получения статуса беженца: "В Афганистане я работал в посольстве США. Талибы угрожали мне, поэтому вместе с семьей я сбежал из страны. Для получения статуса беженца мы приехали в Азербайджан. Мы здесь около двух месяцев".

Мухаммед говорит, что между Азербайджаном и Афганистаном существует только языковое различие: "Здесь тоже все мусульмане. Еда также не сильно отличается".

Фото: Фири Салим