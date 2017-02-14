Малейка Аббасзаде: В правительство представлены предложения, связанные с упрощением правил приема на госслужбу

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "В Кабинет министров и министерство юстиции представлены предложения, связанные с упрощением правил процесса приема на государственную службу".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что пока новые правила приема на государственную службу не утверждены: "Мы приняли зависящие от нас шаги. После утверждения правил пройдут экзамены по приему на госслужбу".

По словам М. Аббасзаде, в связи со вступительными экзаменами для общественности подготовят два графика: "В одном из них отразятся все вступительные экзамены, в другом – дата экзаменов по приему на государственную службу".

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра также внесла ясность в вопрос о том, повлияют ли предстоящие в мае в Баку IV Игры исламской солидарности на дату экзаменов: "При определении и согласовании даты всех экзаменов также учитываются проводимые в стране международные мероприятия. Мы стараемся, чтобы в дни проведения в Баку международных мероприятий не было экзаменов".