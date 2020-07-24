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Минтруда: Аннулировано еще 2 600 инвалидностей

Минтруда: Аннулировано еще 2 600 инвалидностей За последние 2 года были обнаружены и аннулированы 6 300 назначений инвалидности, присвоенных на основе необоснованных направлений
Социальная защита
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24 июля 2020 г. 12:00
Минтруда: Аннулировано еще 2 600 инвалидностей

В минувший период 2020 года продолжены меры, предпринятые Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана по обеспечению прозрачности системы оценки инвалидности.

Как сообщили Report в министерстве, во время разбирательства назначения инвалидности по больным, чьи документы вызвали подозрения, соответствующая рабочая группа установила, что еще 2 600 назначений инвалидности были осуществлены на основе необоснованных направлений, составленных по поддельным медицинским документам.

Эти назначения инвалидности были аннулированы, социальные выплаты по ним приостановлены. Таким образом, был приостановлен расход бюджетных средств по данным незаконным выплатам и сэкономлено в год 9,5 миллионов, а в целом 225 млн манатов государственных средств из ожидаемых расходов.

В целом в результате разбирательств, проведенных за последние 2 года, были обнаружены и аннулированы 6 300 назначений инвалидности, присвоенных на основе необоснованных направлений. В результате этого сэкономлено в год 29 миллионов, а в целом 735 млн манатов государственных средств из ожидаемых расходов.

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Версия на азербайджанском языке Daha 2 600 əlillik ləğv olundu
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