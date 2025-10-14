Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Лицам с инвалидностью предоставлено 104 тыс. средств реабилитации

    Социальная защита
    • 14 октября, 2025
    • 11:05
    За январь-сентябрь текущего года 11,2 тысячи лиц с инвалидностью получили 104 тыс. средств реабилитации.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации, из них 5,9 тыс. пришлось на инвалидные коляски (в том числе 48 моторизованных), 2 тыс. - протезы нижних и верхних конечностей, 4,9 тыс. - трости, костыли подмышечные и локтевые.

    Кроме того, лицам с инвалидностью было предоставлено 8,1 тыс. пар протезной и ортопедической обуви, 347 слуховых аппаратов, 418 корсетов и другие средства реабилитации.

    Bu ilin 9 ayında əlilliyi olan şəxslərə 104 min reabilitasiya vasitəsi verilib

