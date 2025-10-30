Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Лейла Алиева встретилась с участницей проекта "Молодой пчеловод" в Габале

    Социальная защита
    • 30 октября, 2025
    • 09:31
    Лейла Алиева встретилась с участницей проекта Молодой пчеловод в Габале

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева побывала в гостях у семьи Гафаровых, проживающей в селе Мыхлыговаг Габалинского района и участвующей в проекте "Молодой пчеловод".

    Как сообщает Report, во время встречи состоялась искренняя беседа с членами семьи, которые подробно рассказали об опыте, полученном в рамках проекта, и планах на будущее.

    Семья выразила искреннюю благодарность за инициативу реализации этого проекта, а также за личный визит Лейлы Алиевой.

    Отметим, что молодой пчеловод Лала Гафарова в прошлом году собрала 40 кг меда, а в этом году – 100 кг. Она также выступила в качестве участницы проекта "Молодой пчеловод" на Фестивале меда, проведенном в Кяльбаджаре в прошлом месяце по инициативе Лейлы Алиевой, и представила свою продукцию покупателям.

    Лента новостей