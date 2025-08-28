Лейла Алиева приняла участие в открытии яслей-детских садов, построенных в Шамахы

28 августа состоялось открытие яслей-детских садов, построенных Фондом Гейдара Алиева в селах Икинджи Джабаны и Бёюк Хыныслы Шамахинского района.

Как сообщает Report, в открытии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Лейла Алиева осмотрела помещения яслей-детских садов, ознакомилась с созданными для детей условиями.

Отмечалось, что оба детских сада расположены в центре сел. Современные и полностью оборудованные ясли-детские сады располагают спальными и игровыми комнатами для детей, спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом, столовой, а также другими административными и техническими помещениями. Дошкольные образовательные учреждения полностью оснащены необходимой мебелью и инвентарем. Во дворах детских садов проведены работы по озеленению, установлены детские игровые сооружения.

Заведующая яслями-детским садом села Икинджи Джабаны Тофа Баширова рассказала журналистам, что, хотя детский сад функционирует вот уже 41 год, таких условий здесь никогда не было: "С тех пор как старый детский сад пришел в непригодное состояние, мы осуществляли деятельность в частном доме. Мы обратились в Фонд Гейдара Алиева, в короткие сроки был построен и сдан в пользование новый детский сад. С завтрашнего дня мы сможем принимать детей в новом детском саду, в котором будут действовать группы 1-3 года и 4-6 лет. Поступают заявки и из соседних сел. Выражаем глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева за условия, созданные для наших детей".

Затем Лейла Алиева посетила несколько семей в Шамахы и Агсу.