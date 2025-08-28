    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Лейла Алиева приняла участие в открытии яслей-детских садов, построенных в Шамахы

    Социальная защита
    • 28 августа, 2025
    • 19:28
    Лейла Алиева приняла участие в открытии яслей-детских садов, построенных в Шамахы

    28 августа состоялось открытие яслей-детских садов, построенных Фондом Гейдара Алиева в селах Икинджи Джабаны и Бёюк Хыныслы Шамахинского района.

    Как сообщает Report, в открытии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

    Лейла Алиева осмотрела помещения яслей-детских садов, ознакомилась с созданными для детей условиями.

    Отмечалось, что оба детских сада расположены в центре сел. Современные и полностью оборудованные ясли-детские сады располагают спальными и игровыми комнатами для детей, спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом, столовой, а также другими административными и техническими помещениями. Дошкольные образовательные учреждения полностью оснащены необходимой мебелью и инвентарем. Во дворах детских садов проведены работы по озеленению, установлены детские игровые сооружения.

    Заведующая яслями-детским садом села Икинджи Джабаны Тофа Баширова рассказала журналистам, что, хотя детский сад функционирует вот уже 41 год, таких условий здесь никогда не было: "С тех пор как старый детский сад пришел в непригодное состояние, мы осуществляли деятельность в частном доме. Мы обратились в Фонд Гейдара Алиева, в короткие сроки был построен и сдан в пользование новый детский сад. С завтрашнего дня мы сможем принимать детей в новом детском саду, в котором будут действовать группы 1-3 года и 4-6 лет. Поступают заявки и из соседних сел. Выражаем глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева за условия, созданные для наших детей".

    Затем Лейла Алиева посетила несколько семей в Шамахы и Агсу.

    #Лейла Алиева   #Фонд Гейдара Алиева   #детские сады   #Азербайджан  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Leyla Əliyeva Şamaxıda inşa olunan körpələr evi-uşaq bağçalarının açılışında iştirak edib
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Vice-President of Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva attends opening of kindergartens in Shamakhi

    Последние новости

    21:32
    Фото

    Состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:28

    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    21:21

    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

    Происшествия
    21:14

    Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    21:04

    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

    Другие страны
    20:44

    Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине

    Другие страны
    20:42

    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

    Происшествия
    20:37

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    Другие страны
    Лента новостей