О нас

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с участников проекта "Молодой пчеловод" в Хызы

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с участников проекта "Молодой пчеловод" в Хызы Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с участников проекта "Молодой пчеловод" в Хызы
Социальная защита
24 июня 2025 г. 12:43
Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с участников проекта Молодой пчеловод в Хызы

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева в рамках визита в Хызинский район навестили семью Дадашовых, проживающую в поселке Алтыагадж, которая является одним из участников проекта "Молодой пчеловод".

Как сообщает Report, во время встречи состоялась беседа с членами семьи об их опыте, полученном в рамках проекта, и будущих планах.

Члены семьи выразили благодарность за инициативу реализации этого проекта, а также за личный визит Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой.

Основная цель проекта "Молодой пчеловод" - повысить интерес молодых семей в регионах к пчеловодству, поддержать их занятость и экологически устойчивый малый семейный бизнес.

Отметим, что отец участницы проекта Севиндж Дадашовой, Адыгезал Сафаров, в 1994 году встретился с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и благодаря его поддержке был направлен Союзом фермерских хозяйств Азербайджана в штат Айова (США) для участия в программе обмена опытом в области сельского хозяйства и фермерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Xızıda “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb

Другие новости из категории

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Хызинский район
ФотоЛейла Алиева и Арзу Алиева посетили Хызинский район
24 июня 2025 г. 11:56
Победительница Программы развития Азада Мирзаджанзаде: Cчитаю, что мы достигли поставленных целей
Победительница Программы развития Азада Мирзаджанзаде: Cчитаю, что мы достигли поставленных целей
23 июня 2025 г. 16:24
В Азербайджане выплачены пенсии за июнь
В Азербайджане выплачены пенсии за июнь
21 июня 2025 г. 18:15
Завтра завершится процесс выплаты пенсий
Завтра завершится процесс выплаты пенсий
20 июня 2025 г. 14:32
Трудоустроено более 350 жителей Ходжалы и села Баллыджа
ФотоТрудоустроено более 350 жителей Ходжалы и села Баллыджа
19 июня 2025 г. 13:08
В Минтруда прошла встреча с работодателями, действующими на освобожденных от оккупации территориях
ФотоВ Минтруда прошла встреча с работодателями, действующими на освобожденных от оккупации территориях
18 июня 2025 г. 18:44
Средства, выделяемые ежегодно на выплату пенсий, превысили 7,2 млрд манатов в 2025 году
Средства, выделяемые ежегодно на выплату пенсий, превысили 7,2 млрд манатов в 2025 году
17 июня 2025 г. 19:17
Обнародовано число зарегистрированных безработных в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных безработных в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:35
В Азербайджане сократилось число разводов
В Азербайджане сократилось число разводов
17 июня 2025 г. 14:43
Госкомстат обнародовал численность населения Азербайджана на 1 мая
Госкомстат обнародовал численность населения Азербайджана на 1 мая
17 июня 2025 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi