Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с участников проекта "Молодой пчеловод" в Хызы

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с участников проекта "Молодой пчеловод" в Хызы

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева в рамках визита в Хызинский район навестили семью Дадашовых, проживающую в поселке Алтыагадж, которая является одним из участников проекта "Молодой пчеловод".

Как сообщает Report, во время встречи состоялась беседа с членами семьи об их опыте, полученном в рамках проекта, и будущих планах.

Члены семьи выразили благодарность за инициативу реализации этого проекта, а также за личный визит Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой.

Основная цель проекта "Молодой пчеловод" - повысить интерес молодых семей в регионах к пчеловодству, поддержать их занятость и экологически устойчивый малый семейный бизнес.

Отметим, что отец участницы проекта Севиндж Дадашовой, Адыгезал Сафаров, в 1994 году встретился с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и благодаря его поддержке был направлен Союзом фермерских хозяйств Азербайджана в штат Айова (США) для участия в программе обмена опытом в области сельского хозяйства и фермерства.