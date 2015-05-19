Кямаледдин Гейдаров, прервав визит в Узбекистан, вернулся в Баку

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров прервал свой официальный визит в Узбекистан и вернулся в Баку в связи с пожаром в многоэтажном жилом здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, 19 мая возглавляемая Кямаледдином Гейдаровым делегация отбыла с официальным визитом в Узбекистан по приглашению министра по чрезвычайным ситуациям этой страны Турсинхана Худайбергенова.