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    Кямаледдин Гейдаров, прервав визит в Узбекистан, вернулся в Баку

    Глава МЧС прервал визит из-за пожара в многоэтажном жилом здании на проспекте Азадлыг

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров прервал свой официальный визит в Узбекистан и вернулся в Баку в связи с пожаром в многоэтажном жилом здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе столицы.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, 19 мая возглавляемая Кямаледдином Гейдаровым делегация отбыла с официальным визитом в Узбекистан по приглашению министра по чрезвычайным ситуациям этой страны Турсинхана Худайбергенова.

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