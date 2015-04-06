Госкомитет: Питание в детсадах в Газахском районе не соответствует стандартам

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В ходе расследований, проведенных Госкомитетом по стандартизации, метрологии и патентам в детсадах Газахского района выявлены факты грубого нарушения требований стандарта (AZS 747-2013) "Питание воспитанников учебных заведений".

Об этом Report заявили в пресс-службе госкомитета.

Согласно информации, факты обнаружены Гянджинским территориальным управлением действующей при госкомитете Службы госконтроля по техническому регулированию и стандартизации в детсадах №1, 2, 3 в селе Даш Салахлы и детсаду-яслях №6, расположенном на улице Азадлыг.

Во время проверок недочеты были выявлены на кухне и на складе дошкольных учреждений. Так, на кухне обнаружили факт использования холодильников без терморегулятора. Кроме того, используемая в учреждениях посуда была устаревшей, печь проржавела, а предусмотренные для отопления печи дрова хранились в спальне.

В детском саду №6 выявлен факт использования дизельного топлива для отопления групп, что довольно опасно и недостаточно для отопления помещений. Кроме того, работники кухни не были обеспечены спецодеждой и не прошли медосмотр.

Для ликвидации выявленных недочетов руководству дошкольных учреждений сделано предупреждение и предоставлено время для устранения негативов.