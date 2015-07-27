​Как регулируется размещение рекламных конструкций на окнах зданий?

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В последнее время мы стали свидетелями размещения рекламных конструкций на окнах квартир некоторых многоэтажных зданий города Баку. В целом, подобное можно встретить во многих городах развитых стран мира. В некоторых городах это даже считается престижным. Например, в крупных городах Турции большинство адвокатов осуществляют деятельность в офисах, расположенных на вторых и верхних этажах высотных зданий. Каждый адвокат размещает рекламу о себе на окнах или балконе офиса.

Как регулируется этот вопрос в Азербайджане?

Адвокат Паша Сафаров заявил Report, что при размещении подобной информации, в первую очередь, необходимо обращать внимание на то, носит ли она рекламный характер: "Размещение на окне или балконе информации нерекламного характера не запрещено законом. Однако подход к размещению информации рекламного характера несколько иной. Так, в законе "О рекламе" нет никаких положений, касающихся подобного рода реклам. Здесь идет речь о рекламе, размещенной на жилых зданиях, которая обозначается как "наружная реклама".

Согласно статье 26.4 данного закона, размещенная на жилом здании реклама не должна препятствовать его безопасной эксплуатации, вентиляции квартир, естественному освещению, нарушать спокойствие граждан, создавать опасность для окружающей среды".

П.Сафаров отметил, что размещение рекламных конструкций на окнах не запрещено и даже разрешено законом: "Так, согласно 1 пункту решения Тарифного совета от 13 июля 2012 года "О регулировании тарифов на распространение уличной рекламы", ежемесячный тариф за каждый квадратный метр места, выделенного для распространения наружной рекламы (передвижной или стационарной) на заборах, витринах и окнах в зоне А определяется в размере 6 манатов, зоне B - 5 манатов, зоне C - 4 манатов. В эту сумму не входит НДС, тарифы для городов Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван, Хырдалан и Абшеронского района определяются на основе коэффициента 0,7, других регионов - коэффициента 0,5.

Отметим, что тексты уличной рекламы должны быть на азербайджанском языке. Реклама на иностранном языке может быть дана мелкими буквами в качестве второго текста.