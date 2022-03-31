Кабмин внес изменение в постановление в связи с ветеранами войны

В постановление "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения званий ветерана войны, ветерана вооруженных сил и ветерана труда, и образцов, эскизов и изображений соответствующих удостоверений" внесено изменение. Как сообщает Report, решение о

В постановление "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения званий ветерана войны, ветерана вооруженных сил и ветерана труда, и образцов, эскизов и изображений соответствующих удостоверений" внесено изменение.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно поправке, Служба госбезопасности и Служба внешней разведки будут обязаны предоставлять на бумажном и электронном носителях информацию о лицах, предусмотренных абзацами десятым и одиннадцатым части 1 настоящего Положения, в Министерство труда и социальной защиты населения не позднее 5 рабочих дней с момента присвоения звания ветерана войны и вручения соответствующего удостоверения.