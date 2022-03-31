О нас
Аудио новости

Кабмин внес изменение в постановление в связи с ветеранами войны

Кабмин внес изменение в постановление в связи с ветеранами войны В постановление "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения званий ветерана войны, ветерана вооруженных сил и ветерана труда, и образцов, эскизов и изображений соответствующих удостоверений" внесено изменение. Как сообщает Report, решение о
Социальная защита
31 марта 2022 г. 13:11
Кабмин внес изменение в постановление в связи с ветеранами войны

В постановление "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения званий ветерана войны, ветерана вооруженных сил и ветерана труда, и образцов, эскизов и изображений соответствующих удостоверений" внесено изменение.
Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно поправке, Служба госбезопасности и Служба внешней разведки будут обязаны предоставлять на бумажном и электронном носителях информацию о лицах, предусмотренных абзацами десятым и одиннадцатым части 1 настоящего Положения, в Министерство труда и социальной защиты населения не позднее 5 рабочих дней с момента присвоения звания ветерана войны и вручения соответствующего удостоверения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti müharibə veteranları ilə bağlı yeni qərar verib

Самое важное

МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
30 марта 2022 г. 15:09
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
30 марта 2022 г. 10:15
Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле
Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле
29 марта 2022 г. 20:31
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала Россия 1 недовольство азербайджанской общественности
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала "Россия 1" недовольство азербайджанской общественности
29 марта 2022 г. 20:22
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
29 марта 2022 г. 19:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi