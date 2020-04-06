Изменены графики выплат трудовых пенсий, соцпособий, стипендий и компенсаций

Во избежание скопления граждан перед банкоматами в условиях особого карантинного режима изменены графики выплат трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и компенсационных выплат, а также адресной государственной социальной помощи.

Как сообщает Report, это отражено в совместном обращении Министерства труда и социальной защиты населения, Центрального банка Азербайджана и Ассоциации банков Азербайджана.

Так, пенсионные выплаты по Сумгайыту и Абшеронскому району, а также Сабаильскому, Ясамальскому, Бинагадинскому, Насиминскому и Гарадагскому районам Баку будут осуществляться 8-го числа, по Низаминскому, Наримановскому и Хатаинскому районам Баку - 9-го, по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам - 10-го числа, по другим районам республики, а также лицам воинского или специального звания -15-го числа.

В период особого карантинного режима выплаты пособий, стипендий и компенсаций будут производиться 20 и 21 числа месяца, а выплата адресной социальной помощи - 28-го числа месяца.

Лицам старше 65 лет рекомендуется воспользоваться для получения пенсий услугами представителей социальных служб, позвонив в колл-центр 142, или же помощью членов семьи.

Гражданам рекомендуют обращаться в колл-центр 142 при возникновении каких-либо вопросов.