Инвалиды в Азербайджане будут проходить обязательное медицинское обследование раз в пять лет

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В правительство уже представлен проект, связанный с прохождением инвалидами обязательного медицинского обследования раз в 5 лет. Таким образом, общение между гражданином и чиновником сократится до минимума".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам во время приема граждан в Барде министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Министр напомнил, что до сих пор лица с инвалидностью проходили обязательное медицинское обследование ежегодно: "Впредь правила изменятся. Хотелось бы отметить, что, согласно последней статистике, повторное обследование на инвалидность прошли около 230 тыс. людей".

С.Муслимов добавил, что новый проект коснется инвалидов II и III групп, прошедших обследование, начиная с 2013 года. То есть, лица, обследовавшиеся в 2013-2014 годах, пройдут очередное обследование через 5 лет.