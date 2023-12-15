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Инвалиды Отечественной войны получили еще 50 автомобилей

Инвалиды Отечественной войны получили еще 50 автомобилей Министерство труда и социальной защиты населения передало еще 50 легковых автомобилей инвалидам Отечественной войны.
Социальная защита
15 декабря 2023 г. 11:53
Инвалиды Отечественной войны получили еще 50 автомобилей

Министерство труда и социальной защиты населения передало еще 50 легковых автомобилей инвалидам Отечественной войны.

Как сообщает Report, в послевоенный период инвалидам Отечественной войны передано более 424 автомобилей. Всего за прошедший период инвалидам войны предоставили 7600 автомобилей.

Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сообщил, что в рамках пакета социальной поддержки членам семей шехидов и участникам войны было предоставили 5 600 частных домов и квартир.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi qazilərinə daha 50 avtomobil verilib

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