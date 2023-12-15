Инвалиды Отечественной войны получили еще 50 автомобилей

Министерство труда и социальной защиты населения передало еще 50 легковых автомобилей инвалидам Отечественной войны.

Министерство труда и социальной защиты населения передало еще 50 легковых автомобилей инвалидам Отечественной войны.

Как сообщает Report, в послевоенный период инвалидам Отечественной войны передано более 424 автомобилей. Всего за прошедший период инвалидам войны предоставили 7600 автомобилей.

Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сообщил, что в рамках пакета социальной поддержки членам семей шехидов и участникам войны было предоставили 5 600 частных домов и квартир.