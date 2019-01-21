Институт языкознания о плане мероприятий в рамках "Года Насими"

© Report/Firi Salim https://report.az/storage/news/ba45aa2d351ef28bac31ccc543342737/64f16d6c-5f8b-46b8-ba60-7e1f3c12b561_292.jpg

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Институт языкознания им. Насими Национальной академии наук обнародовал работы, которые будет проводить в рамках "Года Насими".

Директор института Мохсун Нагисойлу сообщил Report, что объявление 2019 года "Годом Насими" весьма знаменательное и похвальное событие.

"Это является наглядным показателем внимания, оказываемого руководством страны деятелям культуры и искусства, нашему языку и литературе. Основы этой традиции были заложены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Именно по его инициативе 600-летие Насими было включено в план мероприятий ЮНЕСКО. Ныне эту традицию успешно продолжает президент Ильхам Алиев", - отметил М.Нагисойлу.

По словам М.Нагисойлу, Институт языкознания работает над словарем по творчеству Имадеддина Насими: "Мы планируем подготовить электронный словарь, а в дальнейшем и печатную версию. Также планируется проведение международной конференции, посвященной творчеству Насими, предусмотрено формирование специальной группы по исследованию наследия поэта. В рамках "Года Насими" сотрудники Института языкознания совершат поездки в регионы республики, выступят с лекциями в образовательных учреждениях".