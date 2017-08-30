Приезжающие в Азербайджан иностранцы посредством ASAN Viza смогут получить визу в течение 3 часов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня иностранцы и лица без гражданства посредством системы ASAN Viza вне зависимости от нерабочих и праздничных дней могут обратиться для получения электронной визы за 3 часа.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

В агентстве отметили, что это новшество является результатом проведенных работ по развитию и усовершенствованию системы ASAN Viza и в рамках обеспечения исполнения указа президента Азербайджанской Республики №1482 от 21 июня 2017 года "О внесении изменений в положение об ASAN Viza", утвержденного указом президента Азербайджанской Республики №1082 от 20 октября 2016 года.

Система ASAN Viza была создана указом президента Азербайджанской Республики №923 "Об упрощении процедуры выдачи электронных виз и создании системы ASAN Viza" от 1 июня 2016 года. Иностранцы и лица без гражданства смогут получить электронную визу посредством системы ASAN Viza в 3 шага (обращайся, заплати и загрузи электронную визу) в течение 3-х рабочих дней. Электронная виза - это документ, позволяющий однократный въезд со сроком пребывания в стране до 30 дней. Электронные визы оформляются только гражданам 94 государств, список которых утвержден министерством иностранных дел, и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах.

Также система ASAN Viza предлагает иностранным гражданам групповое обращение за визами. Групповые обращения предусмотрены для минимум 2-х и максимум 10-ти человек. В групповом обращении с использованием одной электронной почты и одной платежной операции можно создать несколько заявлений.

Отметим, что до сегодняшнего дня 167.337 иностранцев и лиц без гражданства получили электронную визу посредством ASAN Viza.