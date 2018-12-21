Хиджран Гусейнова: Международные организации готовят отчеты по Азербайджану на основе старых данных

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Баку. 21 декабря. Report.az/ "Было бы очень хорошо, если бы к подготовке связанных с Азербайджаном отчетов международных организаций привлекались местные специалисты".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она сообщила, что было бы прекрасно, если бы в подготовке этих отчетов принимали участие представители соответствующих государственных органов: "Готовятся отчеты, охватывающие различные темы, но здесь должна быть отражена реальная ситуация. Вместо этого некоторые отчеты готовятся на основе старых показателей".