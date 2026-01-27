Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест

В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Хасиль Аббасов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, в 2025 году с 448 работодателями реализована услуга по финансированию части заработной платы.

"В 2025 году 1817 граждан были трудоустроены в рамках квоты, 10 805 человек получили страховые выплаты по безработице", - сказал он.