    Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест

    Социальная защита
    • 27 января, 2026
    • 12:05
    В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест.

    В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Хасиль Аббасов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    По его словам, в 2025 году с 448 работодателями реализована услуга по финансированию части заработной платы.

    "В 2025 году 1817 граждан были трудоустроены в рамках квоты, 10 805 человек получили страховые выплаты по безработице", - сказал он.

