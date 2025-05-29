Готовится рейтинг занятости выпускников профессионального образования

Готовится рейтинг занятости выпускников профессионального образования

В Азербайджане готовится рейтинг занятости выпускников профессионального образования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев на международной конференции на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

По его словам, документ позволит более целенаправленно выстраивать политику подготовки кадров и занятости на национальном уровне не только по высшему образованию, но и в целом.

"Это имеет большое значение с точки зрения оптимизации образовательных программ и более правильной ориентации выбора специальности", - отметил Алиев.

Он подчеркнул, что уже начата работа по отслеживанию показателей занятости выпускников профессионального образования, и в будущем планируется интеграция данных в этой области в рейтинговую платформу.

"Платформа играет роль моста между сферами образования и занятости и предоставляет важные аналитические возможности как для принимающих решения органов, так и для общественности", - добавил Алиев.