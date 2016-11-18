Государственная миграционная служба проведет в Сальяне и Ширване "День открытых дверей"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ 24 ноября Государственная миграционная служба проведет в охватывающем Ширванское региональное миграционное управление Сальяне гражданский форум - "День открытых дверей". В тот же день в 15:00 аналогичное мероприятие пройдет и в Нефтчале.

Как сообщили Report из пресс-службы структуры, в рамках предстоящего в 11:00 в Сальяне мероприятия планируется принятие предложений и отзывов граждан по вопросам миграции. Здесь также коснутся вопросов организации обсуждений и ответят на интересующие граждан вопросы.