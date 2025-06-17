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Госкомстат обнародовал численность населения Азербайджана на 1 мая

Госкомстат обнародовал численность населения Азербайджана на 1 мая Госкомстат обнародовал численность населения Азербайджана на 1 мая
Социальная защита
17 июня 2025 г. 14:37
Госкомстат обнародовал численность населения Азербайджана на 1 мая

Численность населения страны с начала года увеличилась на 11338 человек или на 0,1%, достигнув по состоянию на 1 мая 2025 года 10 236 227 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

54,4% населения страны составляют городские жители, 45,6% - сельские жители, 49,8% - мужчины, а 50,2% - женщины.

На освобожденные от оккупации территории по сей день вернулись 3721 семья или 148 043 человек.

С учетом 1150 студентов, обучающихся в Карабахском университете, общая численность населения на освобожденных от оккупации территориях составила 48 209 человек.

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