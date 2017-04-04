Госкомитет: В прошлом году в результате бытового насилия было убито 29 женщин

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "В прошлом году в результате бытового насилия было убито 29 женщин".

Об этом Report заявила заведующая юридическим отделом госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Она отметила, что имеются различные причины для совершения преступлений на бытовой основе: "Основная причина указывает на семейный конфликт. Понятие же семейный конфликт употребляется в очень широком смысле. Большинство конфликтов связано с ревностью. Часто наблюдаются семейные конфликты, если член семьи является нарко- или алкозависимым человеком".

По словам заведующей отделом, многие женщины подвергаются насилию со стороны своих мужей: "Убийцами большинства погибших женщин являются их супруги. В Азербайджане большинство случаев бытового насилия связано с преднамеренным нанесением легкого вреда здоровью человека (избиение)".

Представитель комитета отметила, что причины бытового насилия кроются в неправильном налаживании семейных отношений, основ семьи: "Вступление в брак несовершеннолетних девочек, т.е. раннее замужество в большинстве случаев приводит в итоге к таким конфликтам и преступлениям. Не созревшая физически и психологически девочка не может нести груз семьи. Она не может соответствовать поставленным ей требованиям".

Т. Ибрагимова заявила, что материальная зависимость женщин делает их жертвами бытового насилия: "Чаще наблюдаются случаи подверженности бытовому насилию женщин, не имеющих образования, опыта и материального обеспечения. Мы, как государственный комитет, советуем нашим гражданам не препятствовать образованию девочек. Пусть их дочери получат образование, приобретут специальность. Не стоит торопиться создавать семью".