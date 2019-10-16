Госкомитет призвал не разглашать в СМИ личную информацию о жертвах бытового насилия

Госкомитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей призвал не разглашать в СМИ и социальных сетях личную информацию о лицах, подвергшихся бытовому насилию.

Как сообщил Report заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров, откровенная публикация личной информации, касающаяся жертв бытового насилия, означает нарушение международных конвенций и норм национального законодательства.

"Мы неоднократно обращались к представителям СМИ и пользователям соцсетей, чтобы они не разглашали имена и фамилии, черты лица, адреса проживания и другую личную информацию, касающуюся женщин, детей и мужчин, подвергшихся бытовому насилию. Это неправильно не только по отношению к жертвам, но и к совершившим бытовое насилие. Потому что распространившиеся кадры, имя и фамилия, к примеру, женщины, которая подверглась бытовому насилию, может впоследствии использоваться для упрека ее детей и близких", - подчеркнул Э.Сафаров.

Он отметил, что Госкомитет защищает также детей лиц, подвергшихся бытовому насилию: "Мы предлагаем, чтобы имена и фамилии, адреса жертв бытового насилия озвучивались в обществе условно".