Госкомитет призвал мужчин заниматься домашними делами

"Если проанализировать нынешнюю ситуацию с точки зрения гендерного равенства, увидим, что женщины в более уязвимом положении".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей о влиянии пандемии COVID-19 на рост случаев семейного насилия.

Отмечается, что среди работников здравоохранения и социальных служб по всему миру женщины составляют 70%, а в Азербайджане – 77,6%.

"Женщины, продолжают работать, несмотря на карантинный режим. С другой стороны, у них выросла нагрузка в семейно-бытовом плане (например, занятия с детьми из-за временного приостановления работы учебных заведений и др.). Члены семьи должны относиться друг к другу с уважением, пониманием, проявлять толерантность. С учетом того, что в этот период мужчины временно не работают, а в некоторых случаях не работают ни мужчины, ни женщины, было бы лучше подготовить план выполнения домашних работ, занятий с ребенком, совместного времяпровождения. Пока женщины заняты на кухне, мужчины могут заниматься с детьми или играть с ними в настольные игры".

"К семейному насилию также приводят ложные подходы, оставшиеся от неверных стереотипов патриархального воспитания и культуры. Важным условием мира и спокойствия в семье являются правильное налаживание общения, равное отношение ко всем членам семьи", - говорится в информации.