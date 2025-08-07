О нас

Госкомитет: Центральный парк будет расширен на 21 га, формируя единый городской зеленый пояс

14:52 Хотя в настоящее время территория Центрального парка составляет примерно 36 га, к парку будет добавлена территория площадью около 21 га вокруг станции метро "Низами".
Социальная защита
7 августа 2025 г. 15:10
Госкомитет: Центральный парк будет расширен на 21 га, формируя единый городской зеленый пояс

Территория Центрального парка, составляющая примерно 36 га, будет расширена еще на 21 гектар.

Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу.

По его словам, территория площадью около 21 га, прилегающая к станции метро "Низами", будет объединена с существующими участками парка, сформировав единый городской зелёный пояс: "С учетом климатических условий, флоры и окружающей среды, здесь планируется проведение масштабных работ по озеленению. Зона лесного типа с густыми насаждениями смешанных пород деревьев станет ключевым элементом ландшафта данной территории. В то же время особое внимание уделяется сохранению исторических зданий, расположенных вокруг".

Версия на азербайджанском языке Dövlət komitəsi: Mərkəzi park 21 hektar genişləndirilərək vahid şəhər yaşıllıq kəməri formalaşdırılacaq

