Госфонд возместил 3,5 тыс. человек расходы на погребение близких с начала года

Госфонд возместил 3,5 тыс. человек расходы на погребение близких с начала года

Госфонд социальной защиты возместил 3,5 тыс. человек расходы на погребение близких с января по май текущего года.

Об этом сообщили в фонде в ответ на запрос Report.

Как уточнили в ведомстве, среди получателей пособия 5 человек являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Азербайджана.

Стоит отметить, что в случае смерти пенсионера гражданину, взявшему на себя расходы по его погребению, выплачивается единовременное пособие в размере трехкратной минимальной пенсии, что составляет 960 манатов.

Пособие на погребение в размере 500 манатов выплачивается в случае смерти государственного служащего, а также получателей пособия по возрасту, инвалидности или по случаю потери кормильца, застрахованных лиц и получателей выплат по страхованию от безработицы.