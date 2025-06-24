Госагентство: В Физули трудоустроены более тысячи переселенцев

Государственное агентство занятости привлекло 1 097 переселенцев, вернувшихся в город Физули, к различным программам занятости.

Государственное агентство занятости привлекло 1 097 переселенцев, вернувшихся в город Физули, к различным программам занятости.

Как сообщает Report со ссылкой на Минтруда, 1 051 человек уже трудоустроен, в том числе 48 из них в рамках программы самозанятости создали небольшие хозяйства.

Еще 46 человек направлены на профессиональные курсы.

"В настоящее время продолжается работа по обеспечению занятости очередной группы переселенцев. Оцениваются их профессиональные возможности и подбираются соответствующие программы", - заявили в министерстве.