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Госагентство: В Физули трудоустроены более тысячи переселенцев

Госагентство: В Физули трудоустроены более тысячи переселенцев Государственное агентство занятости привлекло 1 097 переселенцев, вернувшихся в город Физули, к различным программам занятости.
Социальная защита
24 июня 2025 г. 18:39
Госагентство: В Физули трудоустроены более тысячи переселенцев

Государственное агентство занятости привлекло 1 097 переселенцев, вернувшихся в город Физули, к различным программам занятости.

Как сообщает Report со ссылкой на Минтруда, 1 051 человек уже трудоустроен, в том числе 48 из них в рамках программы самозанятости создали небольшие хозяйства.

Еще 46 человек направлены на профессиональные курсы.

"В настоящее время продолжается работа по обеспечению занятости очередной группы переселенцев. Оцениваются их профессиональные возможности и подбираются соответствующие программы", - заявили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuliyə köçürülən sakinlərdən 1 100-dək şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

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