Госагентство: 493 военнослужащих обеспечены 610 протезами последнего поколения

В Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с группой лиц с инвалидностью, связанной с войной.

В Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с группой лиц с инвалидностью, связанной с войной.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что на встрече председатель правления Госагентства Рамин Рзаев предоставил информацию о реформах, проводимых в Азербайджане в последние годы в данном направлении, о работе по модернизации реабилитационной инфраструктуры. Были отмечены шаги, предпринятые для обеспечения качества и доступности в сфере реабилитации, расширение объема услуг и внедрение альтернативных методов лечения.

Было отмечено, что в постконфликтный период 3 600 участников войны, членов их семей и близких погибших были обеспечены реабилитационными и социально-психологическими услугами в центрах агентства. Также в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями в области производства протезов Ottobock (Германия) и ÖSSUR (Исландия) 493 военнослужащих были обеспечены 610 высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Участники войны выразили удовлетворение современной системой реабилитации, созданной в стране, реформами в данной сфере, работой по обеспечению лиц с инвалидностью, связанной с войной, реабилитационными услугами и протезами.

На встрече состоялся обмен мнениями о реформах, проводимых в сфере реабилитации и услуг для лиц с инвалидностью, были выслушаны мнения и предложения представителей институтов гражданского общества.